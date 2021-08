Veröffentlicht am 5. August 2021 von wwa

NISTERTAL – Zeugenaufruf nach Fahrerflucht an Bahnübergang in Nistertal

Bereits am Freitagabend, 30. Juli 2021, gegen 18:00 Uhr beschädigte ein weißer Transporter das Andreaskreuz am Bahnübergang am Einmündungsbereich „Rosengasse/Vorm Stein“ in Nistertal. Anschließend entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Zusammenstoß fiel das Andreaskreuz auf die Bahngleise und wurde laut einem Bahntechniker durch unbekannte Jugendliche von den Gleisen geholt, bevor noch ein Zug über das Verkehrszeichen gefahren wäre.

Die Polizei Hachenburg bittet die Jugendlichen oder aber auch Personen, die Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der 02662/95580 oder per Email unter pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei