5. August 2021

NIEDERROSSBACH – Diebstahl von zwei E-Bikes in Niederroßbach

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch, 03. bis 04. August 2021, zwischen 23:00 und 06:50 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Niederroßbach in eine Garage eingebrochen und zwei E-Bikes entwendet. Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050) entgegen. Quelle: Polizei