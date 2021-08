Veröffentlicht am 5. August 2021 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Verfolgungsfahrt am Sonntag, 01. August 2021 in Kasbach-Ohlenberg und Unkel folgt Inhaftierung

Am frühen Sonntagmorgen, 01. August 2021, nahm ein 19jähriger Mann aus Bad Honnef im Rahmen einer Feier den Schlüssel eines Pkw des Vaters der Gastgeberin an sich und wollte eine Fahrt damit machen. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Ortslage Unkel, die jedoch aufgrund der Fahrweise des Fahrers und der damit verbundenen potentiellen Gefahr für Unbeteiligte von der Polizei abgebrochen wurde.

Der Beschuldigte wurde am Montag von der Linzer Polizei an seiner Wohnanschrift lokalisiert und festgenommen. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung ordnete eine Richterin die Vorführung beim zuständigen Haftrichter in Koblenz an. Nach Vorführung am Dienstag wurde ein Haftbefehl durch den zuständigen Richter erlassen und der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Quelle: Polizei