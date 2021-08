Veröffentlicht am 4. August 2021 von wwa

OBERBIEBER – Konzerte im Freibad Oberbieber abgesagt

Der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) sagt die noch geplanten Open-Air-Konzerte am 28. August und 11. September auf dem Freibadgelände im idyllischen Aubachtal ab. „In Anbetracht des Ausmaßes der Flutkatastrophe an der Ahr ist die Stimmung zur Durchführung der beiden Konzerte zu sehr getrübt. Wir waren der Meinung, dass wir in Oberbieber nicht unbeschwert feiern können, wenn 30 Kilometer weiter die Menschen im Schlamm versinken. Es hat uns nachdenklich gemacht, dass bei dem Konzert am 17.Juli etwa 15 Karteninhaber gar nicht am Konzert teilgenommen haben“, so ein Sprecher. Zudem mache die Entwicklung der Corona-Inzidenzwerte ebenfalls Sorgen, ob man in vier oder sechs Wochen überhaupt feiern dürfe.

Weiter geschaltet hat der Verein das Spendenkonto für die von der Flutwelle geschädigte Gemeinde Insul im Ahrtal bei der VR Bank Rhein Mosel unter der IBAN DE28 5746 0117 0300 4112 13.