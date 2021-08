Veröffentlicht am 4. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sommerschule hat noch Plätze frei! – Im Schuljahr 2020/21 ist nicht alles so verlaufen wie gewohnt.

Vielleicht haben sich beim Lernstoff oder auch der Lernmotivation einige Lücken aufgetan, die noch geschlossen werden wollen. Hierzu bietet das Land Rheinland- Pfalz zusammen mit den Kommunen die Sommerschule an.

In der Sommerschule übernehmen Lehramtsstudierende/innen, Referendare/innen und Oberstufenschüler/innen kleine Gruppen von maximal zehn Kindern oder Jugendlichen und wiederholen oder vertiefen mit ihnen den Lernstoff der letzten Klasse. Dabei kann sehr individuell auf die Fragen und Bedürfnisse jeder Einzelnen eingegangen werden.

Die Sommerschule findet in den letzten beiden Wochen der Sommerfreien, also vom 16. bis 20. August und 23. bis 27. August 2021, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, statt. Im Kreis Altenkirchen gibt es Angebote für Grundschüler/innen der Klassen 1 bis 4 in Weyerbusch, Horhausen, Hamm, Betzdorf, Daaden, Kirchen, Mudersbach und Wissen und Schüler/innen der weiterführenden Schulen von Klasse 5 bis 9 in Altenkirchen, Betzdorf, Daaden und Hamm.

Eine Auflistung aller Angebote gibt es auf der Seite https://ferien.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/

Dort finden Sie auch Informationen zu Ansprechpartnern und Anmeldung. Bei Rückfragen: Melanie Henn – 02681/912212 – kvhs@kreis-ak.de