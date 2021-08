Veröffentlicht am 3. August 2021 von wwa

FLUTERSCHEN – Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Fluterschen

Montagmorgen, 02. August 2021, zwischen 00.30 und 08.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein. Anschließend entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Bargeld und Bekleidung aus dem Fahrzeug. Der Nissan Navara war während des Tatzeitraumes in einem Hof in der Straße Auf dem Nassen abgestellt. Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei