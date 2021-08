Veröffentlicht am 3. August 2021 von wwa

NEUWIED – Impfkampagne läuft weiter auf Hochtouren – Stadt Neuwied macht Angebote – Impfbusse unterwegs

Die Stadt Neuwied will Unentschlossenen ein einfaches Impfangebot machen und baut daher ihren Service weiter aus: Am Freitag und Samstag, 6. und 7. August, ist ein Impfbus in der Stadt unterwegs. In Zusammenarbeit mit dem Mittelrheinischen Verkehrsbetrieb (MVB) und der Praxis Abts können folgende Termine angeboten werden:

Freitag, 6. August,

12.00 bis 14.00 Uhr, Kirmeswiese Heddesdorf,

14.30 bis 16.30 Uhr, Sandkauler Weg, Höhe Sportplatz, Innenstadt,

17.00 bis 18.00 Uhr, Goethe-Anlagen, Innenstadt.

Samstag, 7. August,

12.00 bis 14.00 Uhr, Edeka-Markt Heimbach-Weis,

14.30 bis 16.30 Uhr, Raiffeisenring gegenüber Raiffeisen-Schule, Heddesdorf,

17.00 bis 18.00 Uhr, Kirmesplatz Niederbieber.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweispapier und die Versichertenkarte. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von BioNtech, Astra Zeneca und Johnson&Johnson. Idealerweise haben die Impflinge einen ausgefüllten Aufklärungs- und Einwilligungsbogen dabei. Diese lassen sich aus dem Internet herunterladen.

Für BioNtech:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile;

Für Astra Zeneca und Johnson&Johnson:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile.

Ab sofort nehmen in Rheinland-Pfalz zudem sechs mobile Impfbusteams ihre Arbeit für den weiteren Ausbau der Impfkampagne auf. Die Aktion steht unter dem Motto: Hingehen, Personalausweis oder Aufenthaltsdokument vorzeigen, Schutzimpfung erhalten. Die Impfbusteams impfen auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne vorherige Terminvergabe. Insgesamt steuern sie mehr als 200 Standorte an. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und BioNTech wählen. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit verschiedenen Supermarktketten im Land.

An folgenden Terminen macht der Impfbus Station in der Stadt Neuwied: Freitag, 6. August, 8 bis 12 Uhr, Penny-Markt, Engers, Neuwieder Straße 54b, Freitag, 6. August, 14 bis 18 Uhr, Aldi, Irlich, Büng 12, und Mittwoch, 25. August, 8 bis 12 Uhr, Rewe Neuwied, Königsberger Straße 4. Alle Standorte und Zeiträume gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfbus/