ALTENKIRCHEN – Ab dem 23. August finden im Haus Felsenkeller wieder Bewegungskurse in Präsenz statt.

In diesem Halbjahr bietet das Haus Felsenkeller erneut die beliebten Kursangebote „Tai Chi & Qi Gong“ und „Qi Gong“ unter Leitung von Michael Schmidt an. Nachdem die Kurse aufgrund des Lockdowns im ersten Halbjahr nicht stattfinden konnten, ist es nun wieder möglich Bewegungsangebote in Präsenzform anzubieten. Ab Montag, den 23. August, geht es damit wieder los. Der Tai Chi & Qi Gong Kurs findet wöchentlich montags von 16:30 bis 18 Uhr statt. In dem Kurs werden die traditionelle Yang Stil Tai Chi Form und die dazu passenden Qi Gong Energieübungen unterrichtet. Das Tainieren des inneren und äußeren Gleichgewichtes führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie im alltäglichen Leben. Beim Qi Gong Kurs, welcher wöchentlich montags von 18:15 bis 19:45 Uhr stattfindet, werden Übungen trainiert, die die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren sollen, um so Krankheiten und chronischen Stresszuständen entgegenzuwirken. Körper und Geist kommen so zur Ruhe und regenerieren. Beide Kurse sind für Teilnehmende jeden Alters und Vorkenntnisstandes geeignet. Kurszeiträume: 23.8. bis 4.10. (7 Mal). Die Gebühr beträgt pro Kurs 84 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.