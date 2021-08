Veröffentlicht am 3. August 2021 von wwa

MAINZ – Online-Kalender der fünften Demografiewoche des Landes freigeschaltet – Anmeldungen ab sofort möglich

Mit der fünften Demografiewoche Rheinland-Pfalz bietet das Land vom 8. bis 15. November wieder allen Interessierten die Möglichkeit, eine Woche lang ihre vielfältigen Maßnahmen, Projekte und Programme rund um den demografischen Wandel zu präsentieren. Zahlreiche Veranstaltungen stehen den Besucherinnen und Besuchern offen. Schwerpunktthemen sind unter anderem alternsgerechtes Arbeiten, Mehrgenerationenwohnen und Gesundheitsangebote.

Zum Start des Kalenders sagte Sozialminister Alexander Schweitzer: „Die geburtenstarken Jahrgänge, also die sogenannten „BabyBoomer“, die zwischen 1954 und 1967 geboren wurden, gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Gleichzeitig geht der Anteil der jüngeren Menschen an der Bevölkerung zurück. Dabei stehen wir vor großen Herausforderungen: zum Beispiel dem Klimawandel, der Digitalisierung oder der Transformation der Arbeitswelt. Dem Zusammenhalt der Generationen kommt daher immer größere Bedeutung zu. Nur gemeinsam gelingt es uns, weiter gute Bedingungen für die Menschen im Land zu schaffen. Deswegen haben wir die Demografiewoche des Landes in diesem Jahr unter das Motto gestellt: Miteinander der Generationen – Gemeinsam Zukunft gestalten.“

Die bisherigen landesweiten Demografiewochen haben mit mehr als 1000 Veranstaltungen gezeigt, dass es rund um den demografischen Wandel viele zukunftsweisende Ideen, Projekte und Beispiele in Rheinland-Pfalz gibt.

„Vernetzung und Kooperation, gemeinsames Gestalten von Jung und Alt – so können wir den Herausforderungen erfolgreich begegnen. Das gilt für die Arbeitswelt genauso wie für das Ehrenamt, für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum oder die Stärkung der Dörfer“, so der Minister. „Ich lade Sie herzlich ein, sich mit ihrem Beitrag an der diesjährigen Demografiewoche zu beteiligen und viele Veranstaltungen zu besuchen.“

Der Online-Kalender der Demografiewoche ist ab sofort freigeschaltet. Alle Interessierten können ihre Veranstaltungen bis zum 8. November unter www.demografiewoche.rlp.de anmelden und das Programm einsehen. Über den Link findet am 8. November ab 10.00 Uhr ebenfalls die Auftaktveranstaltung im Livestream statt.