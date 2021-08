Veröffentlicht am 2. August 2021 von wwa

ST. KATHARINEN – Verkehrsunfall auf der L 251

Sonntagnachmittag, 01. August 2021, ereignete sich ein Alleinunfall in St. Katharinen auf der L 251. Auf dem mitgeführten Anhänger des verursachenden PKW waren diverse Fässer mit Diesel geladen, die in Folge des Unfalls teilweise in die Kanalisation ausliefen.

Ein PKW mit auf einem Anhänger beladenen Dieselkanistern befuhr die L 251 aus Linz kommend in Fahrtrichtung St. Katharinen. An der Einmündung L 251 zur L 254 wollte der 47jährige Fahrzeugführer des Mercedes Vito nach links abbiegen. Im Abbiegevorgang kam der Anhänger, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und kippte nach rechts um. Auf dem Anhänger hatte der Verursacher aus Neustadt drei IBC-Fässer (á 1.000 Liter) Ethanol geladen, von denen zwei beschädigt werden. Auf Grund der Beschädigung liefen circa 250 Liter auf die Straße, von denen wiederum 100 Liter in einen Kanal versickern. Eine Gefahr für Grund und Boden ist in Absprache mit Feuerwehr und Unterer Wasserbehörde zunächst nicht anzunehmen. Die L 254 war zwecks Unfallaufnahme und Absicherung für circa eineinhalb Stunden einseitig gesperrt. Quelle: Polizei