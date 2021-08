Veröffentlicht am 2. August 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an PKW in Wissen

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag, 29. bis 31. Juli 2021, zwischen 15:00 und 06:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Wissen, in der Schloßstraße 2, auf einem Parkplatz den silbernen Ford Focus eines 52jährigen Fahrzeughalters. In großen Buchstaben war ein unleserliches Wort in die Motorhaube auf einer Fläche von circa 85 x 45 cm eingeritzt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei