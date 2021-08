Veröffentlicht am 1. August 2021 von wwa

WISSEN – Anna-Prozession von Wissen nach Marienthal

Die althergebrachte Anna-Prozession von Wissen nach Marienthal hat auch heute noch ihre Anhänger. So fanden sich auf dem Vorplatz der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ am 26. Juli, dem Gedenktag der Mutter Mariens, schon in aller Früh einige Pilgerinnen und Pilger ein. Denn Aussendesegen spendete dann Pastor Martin Kürten. Mit dem Kreuz vorneweg ging es strammen Schrittes Richtung Nisterbrück. In Oettershagen und Roth stießen weitere Wallfahrer dazu. Über Waldwege strebte man dem ehemaligen Kloster zu. Natürlich beteten und sangen die Pilger und freuten sich ansonsten über den schönen Tag. In Marienthal waren es dann am Ende gut 60 Teilnehmer, von denen die meisten allerdings im Auto angereist waren. Nach dem Gehen des Kreuzwegs stand ein Gottesdienst mit sakramentalem Segen in der Wallfahrtskirche als Höhepunkt auf dem Programm. Anschließend versammelten sich die Pilger aus dem Wisserland zum gemeinsamen Mittagessen, wo man sich sicherlich allerhand zu erzählen hatte. (bt) Foto: Bernhard Theis- -Marienthal Anna-