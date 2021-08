Veröffentlicht am 2. August 2021 von wwa

LINKENBACH – Diebstahl aus Gartenhütte in Linkenbach

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 29. bis 30. Juli 2021, zwischen 16:00 und 10:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter aus einem Gartenhaus in der Gartenstraße in Linkenbach diverse Elektromaschinen bzw. Werkzeuge in einem Gesamtwert von circa 1.000 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei