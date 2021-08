Veröffentlicht am 2. August 2021 von wwa

MAINZ – FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz einstimmig zur Bundestagswahl 2021 zugelassen – FREIE WÄHLER Spitzenkandidatin Marianne Altgeld: „Wir werden nicht nur in den Bundestag einziehen, wir sind auch regierungsfähig!“

Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung die Landesliste der Landesvereinigung FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz ohne Beanstandung und einstimmig zur Bundestagswahl am 26. September zugelassen. Auf dem Wahlzettel werden die FREIEN WÄHLER auf dem Listenplatz 7 zu finden sein. Landesvorsitzender Stephan Wefelscheid ist sicher: „Die FREIEN WÄHLER haben ihren Weg in den Bundestag gut vorbereitet. In München regieren FREIE WÄHLER mit, in Mainz haben wir schon jetzt deutliche politische Zeichen gesetzt. Und ab dem 26. September werden wir in Berlin den Menschen mit pragmatischer, von gesundem Menschenverstand geleiteter Politik Mut für die Zukunft machen.“

Die FREIEN WÄHLER treten nicht nur mit einer Landesliste an: in allen rheinland-pfälzischen Wahlkreisen treten auch Direktkandidaten der FREIEN WÄHLER an. Spitzenkandidatin Marianne Altgeld, die auch als Direktkandidatin im Wahlkreis Neuwied antritt: „Die FREIEN WÄHLER sind flächendeckend die Garantie für eine ideologiefreie, an der Sache orientierte Politik. Das habe wir über viele Jahre in den Kommunen bewiesen. Mit dieser Politik werden wir nicht nur in den Bundestag einziehen, wir sind auch regierungsfähig!“ Die aktuelle Schwäche von CDU, SPD und Grünen ist für Altgeld nicht überraschend: „Diese Parteien haben den Kontakt zu den Menschen völlig verloren. Sie vertreten nur noch Ideologien und eigene Interessen, nicht mehr die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Die FREIEN WÄHLER halten und pflegen den Kontakt zu den Menschen ganz intensiv in den Kommunen. Wer will, dass wieder die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Politik der Maßstab sind, der muss am 26. September zwei Kreuze bei den FREIEN WÄHLERN machen.“