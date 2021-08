Veröffentlicht am 1. August 2021 von wwa

BERLIN-NEUWIED- „Hier wird optimal auf Meistertitel trainiert!“ – Erwin Rüddel zum Treffen von Politik und Sport in der Leichtathletikhalle

„Wir sind froh und stolz, dass wir mit unserer neuen Leichtathletikhalle in unmittelbarer Nähe zum Rhein-Wied-Stadion unseren gleichermaßen hoch motivierten, wie erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern allerbeste Trainingsmöglichkeiten vorhalten können. Hier wird optimal auf Meistertitel trainiert“, erklärte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel bei einem Besuch des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus.

Die in der Deichstadt errichtete 86 Meter lange, 14 Meter breite und acht Meter hohe Halle ist prädestiniert für optimales Hochsprung-, Stabhochsprung-, Weitsprung- und Sprinttraining. Erwin Rüddel präsentierte seinem Bundestagskollegen mit Sophia Junk und Seniorensportler Friedhelm Adorf zwei Spitzenathleten der von ihm als Vorsitzenden geleiteten LG Rhein-Wied. Der zur Weltklasse zählende Zehnkämpfer Kai Kazmirek konnte wegen einer wichtigen Klausur nicht anwesend sein.

Dennoch stand der 30jährige Kazmirek, dessen olympisches Zehnkampf-Programm am Mittwoch, 4. August 2021, nach deutscher Zeit in den frühen Morgenstunden um 3 Uhr mit dem 100-Meter-Sprint beginnt und bereits am nächsten Tag um 16 Uhr unserer Zeit mit dem 1.500-Meter-Lauf endet, im besonderen Fokus des Interesses, ebenso wie die 22-jährige Sprinterin Sophia Junk, die innerhalb von 24 Stunden zwei Medaillen bei den U23 Europa-Meisterschaften in Tallin (Estland) gewonnen hat. Sie holte, mit neuer persönlicher Bestzeit, Silber über 200 Meter und tags darauf mit der Sprintstaffel, über 4×100 Meter, Gold. Zudem ist Sophia Junk derzeit auch Deutsche Meisterin über 100 und 200 Meter. Besonderes Lob galt neben der erfolgreichen Athletin deren Trainer Martin Schmitz, auch als Ideengeber für die neue Trainingshalle.

Erfolgreicher Ausnahmesportler im Senioren-Bereich ist bei Sprint und Staffel Friedhelm Adorf. Der 77-jährige Athlet verweist auf 14 Deutsche Meister-, 17 Europa Meister- und 6 Weltmeister Titel, dazu kommen noch zahlreiche Siege bei regionalen Sport-Events. Zu den erfolgreichen Seniorensportlern gehört auch der 46-jährige Markus Paquée, der u.a. beim Hürdenlauf, Speerwurf, Diskus und Kugel mit vielen Erfolge aufwarten kann.

Ralph Brinkhaus verwies als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Sachen Sport auf das Wahlprogramm der Union: „Wir setzen uns für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ein, stärken Ehrenamt und Sport. Schließlich stärken Sport und Bewegung die Gesundheit, das soziale Miteinander, die Bildung, die Inklusion, die Integration und damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“

Acht Millionen Menschen, so Brinkhaus weiter, engagieren sich in mehr als 90.000 Sportvereinen und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl und eine lebendige Zivilgesellschaft. Pandemiebedingt hätten viele Kinder und Erwachsene ihren Sport schmerzlich vermisst. „Sportvereine und Sportstättenbetreiber wurden stark gebeutelt“, ergänzte der Unions-Fraktionsvorsitzende.

Erwin Rüddel wies darauf hin, dass die Union den Leistungssport weiterentwickeln wird und „unseren Athletinnen und Athleten eine sichere und wertegebundene Basis für ihre Spitzenleistungen bieten wird. Dafür werden wir noch bessere Trainings- und Wettkampfbedingungen etablieren, die Stützpunktstruktur modernisieren und die Organisation professionalisieren.“

Vom Leistungspotential der Athleten und Athletinnen in Neuwied zeigten sich alle Politiker tief beeindruckt. Die Bedeutung des Sports unter gesundheitlichen Aspekten griff Erwin Rüddel, der selbst regelmäßig sportlich aktiv ist sowie u.a. erfolgreich Marathon-Läufe (Köln, Berlin, New York) absolviert hat, als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, gerne auf. „Sport und Gesundheit passen prima zueinander, weil oft lebenserfrischend und lebensverlängernd“, bekräftigte Erwin Rüddel.

Foto 08: In der neuen Leichtathletikhalle der Deichstadt Neuwied trafen sich Politik- und Sportprominenz. Dabei waren u.a. Oberbürgermeister Jan Einig (li.), MdB Erwin Rüddel, Trainer Martin Schmitz, die ehemalige Weltmeister- und aktuelle Deutsche- und Europameisterin auf der Kurzstrecke Sophia Junk, Seniorensportler Markus Paquée, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus sowie Seniorensportler Friedhelm Adorf. (Foto: photoklaas)