Veröffentlicht am 11. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seminar für Angehörige von Suchtkranken im Haus Felsenkeller am 20. August

„Für wen bin ich eigentlich verantwortlich“ lauten sowohl der Seminartitel dieser Veranstaltung als auch eine Frage, die Angehörige von Suchtkranken sich manchmal stellen (sollten). Denn Angehörige von Suchtkranken übernehmen häufig schon als Kinder zu viel Verantwortung für ihre Eltern oder andere Bezugspersonen. Ihre eigenen Bedürfnisse treten dabei oftmals in den Hintergrund. Dieser Zustand setzt sich unter Umständen bis in das eigene Erwachsenenleben hinein fort und kann so Beziehungen belasten oder zu eigenen emotionalen und körperlichen Störungen führen. Das Seminar am Samstag, den 20. August, von 14 bis 18 Uhr zeigt Möglichkeiten auf, wie Angehörige sich aus zu starker Verantwortungsübernahme für andere Menschen zu mehr Selbstfürsorge entwickeln können. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.