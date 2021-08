Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Linedance Schnupperworkshop am 22. August.

Nachdem der beliebte Linedance Schnupperworkshop im Haus Felsenkeller in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona Pandemie leider nicht stattfinden konnte, wird er am Sonntag, den 22. August, von 13 bis 17 Uhr in der Jugendkunstschule in Altenkirchen nachgeholt. Linedance ist ein Gruppentanz, bei dem einzelne TänzerInnen in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Der Linedance ist dabei immer passend zur Musik choreographiert, wofür meist Pop- oder Countrymusik verwendet wird. Doch auch andere Musik ist denk- und machbar. Wer Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, ist bei diesem Workshop genau richtig. Ronald Ernst, Begründer und langjähriger Trainer der „Friends of Linedance“, bringt eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und Choreographien mit und geht gerne auf die Wünsche der TeilnehmerInnen ein. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.