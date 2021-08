Veröffentlicht am 7. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenlose Informationsveranstaltung über digitales Lernen im Haus Felsenkeller am 19. August.

Seit Beginn der Corona Pandemie ist es überall zu lesen und zu hören: das sogenannte digitale Lernen ist auf dem Vormarsch. Alle reden von Online-Konferenzen, Webinaren, neuen Tools, Streaming, und nun gibt es neben Hybrid-Fahrzeugen auch noch Hybrid-Bildungsveranstaltungen. Was ist das eigentlich alles? Dieser Frage wird am Donnerstag, den 19. August, von 19 bis 21 Uhr im Haus Felsenkeller in der kostenlosen Info-Veranstaltung „E-Learnings, Online-Forum, Video-Konferenz. Eine Einführung für AnfängerInnen in die geheimnisvolle Welt des digitalen Lernens.“ auf den Grund gegangen.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.