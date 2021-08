Veröffentlicht am 9. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht es bei dem Outdoor-Workshop „Kochen auf und mit dem Feuer“ am 21. August heiß zu.

Am Samstag, den 21. August, von 13 bis 18 Uhr wird unter Leitung des Wildnispädagogen Ansgar Küchele auf dem Außengelände des Haus Felsenkeller der Outdoor Workshop „Kochen auf und mit dem Feuer. Die etwas andere Art zu kochen“ stattfinden. Dort wird den Teilnehmenden beigebracht, wie man verschiedene Lebensmittel über der offenen Flamme oder im Erdofen zubereiten kann. Je nach Wunsch der Teilnehmenden werden entweder nur vegetarische Zutaten oder auch Wildfleisch verwendet. Daher wird darum gebeten bei der Anmeldung die bevorzugte Ernährungsform anzugeben. Der Workshop bietet vielfältige Erlebnisse: Feuer machen als Erlebnis in der Gruppe, verschiedene Zutaten und Zubereitungsmöglichkeiten besprechen, einfache Teige herstellen, Lehmtaschen in der Glut brennen, selbstgemachten Kräutertee probieren… und am Ende des Tages zufrieden und satt zu sein. Diese Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, die gerne mal anders kochen möchten, sich gerne in der Natur aufhalten oder einfach vom Element Feuer begeistert sind. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Verpflegung 95 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.