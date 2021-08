Veröffentlicht am 1. August 2021 von wwa

ISENBURG – Erneut schwerer Verkehrsunfall zwischen Isenburg und Kausen

Samstagmittag, 31. Juli 2021, kam es gegen 14:10 Uhr, wie bereits am Vortag, auf der L 304 zwischen den Ortslagen Isenburg und Kausen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Wieder kam ein Motorradfahrer, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ausgangs einer Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, so die Polizei, zu. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde nach der notärztlichen Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei