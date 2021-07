Veröffentlicht am 31. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Amnesty kündigt Infopunkt und Malaktion an

Mitglieder der Neuwieder Gruppe von Amnesty International sind zusammen mit ihren Mitstreitern von der Koblenzer Gruppe am Montag, dem 9. August, und am Dienstag, dem 10. August, mit dem Amnesty-Mobil am Zentralplatz der Rhein-Mosel-Stadt, um von 11 bis 21 Uhr über ihre Arbeit zu informieren. Auch eine Malaktion für Kinder und Jugendliche wird es geben. Während die internationale Menschenrechtsorganisation an sich in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert, setzen sich die beiden Ortsgruppen seit 50 Jahren für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Wichtig ist gegenwärtig zudem der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Klimaschutz.