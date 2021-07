Veröffentlicht am 31. Juli 2021 von wwa

KAUSEN – Motorradunfall auf der L 304 – Vollsperrung

Freitagnachmittag, 30. Juli 2021, gegen 15:55 Uhr, ereignete sich ein Motorradunfall auf der L 304, zwischen den Ortslagen Kausen und Isenburg. Ein 35jähriger Motorradfahrer befuhr die Landesstraße von Isenburg in Richtung Kausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die L 304 gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei