BOROD – Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Borod – Motorradfahrer schwer verletzt

Freitagmittag, 30. Juli 2021, kam es gegen 13 Uhr in der Gemarkung Borod auf der Bundesstraße 8 zu einem Verkehrsunfall, bei de m eine 20jährige, vermutliche Unfallverursacherin leicht- und ein 50jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen übersah die Frau einen abbiegenden PKW, wich mit ihrem PKW auf die Gegenspur aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau wurde zur Abklärung ihrer Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Bundesstraße musste zeitweise gesperrt werden. Quelle: Polizei