Veröffentlicht am 31. Juli 2021

MEUDT – Verkehrsunfall mit Motorradfahrer auf der L 300

Freitagvormittag, 30. Juli 2021, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der L 300 in 56414 Meudt, Höhe Abfalldeponie Meudt, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 49jähriger PKW-Fahrer befuhr die L 300 aus Boden kommend in Fahrtrichtung Meudt. Ein 28jähriger Motorradfahrer befuhr die L 300 in entgegengesetzter Richtung. Der PKW-Fahrer beabsichtigte nach links zur Abfalldeponie Meudt abzubiegen, übersah aber den entgegenkommenden Kradfahrer. Der wich dem PKW nach rechts aus, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam auf dem Grünstreifen zu Fall. Zu einem Zusammenstoß zwischen den unfallbeteiligten Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei