Veröffentlicht am 30. Juli 2021 von wwa

KAISERSLAUTERN – Keine Fahrt mit ungesicherter Ladung!

Wegen mangelhafter Ladungssicherung musste die Polizei am Donnerstagvormittag, 29. Juli 2021, zwei Transporterfahrer stoppen. Beide fielen während einer Verkehrskontrolle in der Friedenstraße auf. Gegen beide Männer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Gegen 11.20 Uhr überprüften die Einsatzkräfte einen Opel Vivaro und stellten schon beim Blick durch die Fahrerscheibe fest, dass hier etwas „nicht in Ordnung“ war, denn eine große Leiter lag quer vom Laderaum über die Sitze hinweg und ragte in die Fahrerkabine. Auch der Blick auf die Ladefläche zeigte, dass der 28jährige Fahrer so nicht weiterfahren konnte, denn hier lagen weitere Leitern, Werkzeuge und Eimer, gefüllt mit Baumaterial, ungesichert kreuz und quer. Dem Mann wurde lediglich gestattet, wenige hundert Meter bis zur Anschrift eines Familienangehörigen zu fahren und dort den Transporter zu entladen.

Nur wenige Minuten später überprüften die Polizeibeamten einen VW Crafter – und auch hier ergab ein Blick auf die Ladefläche: So konnte es nicht weitergehen. Mehrere Autoreifen und Pakete wurden ungesichert transportiert. Nachdem der 32jährige Fahrer das im Fahrzeug installierte Netz, das für die Ladungssicherung gedacht ist, entsprechend einsetzte und die Ladung damit sicherte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Der Mann ist in der Vergangenheit schon einmal in gleicher Weise aufgefallen und muss nun erneut mit einem Bußgeld rechnen. |cri Quelle und Fotos: Polizei