Veröffentlicht am 31. Juli 2021

KREIS NEUWIED – Unbürokratisches Angebot: Der Impfbus rollt durch den Kreis Neuwied – Sowohl Johnson & Johnson als auch BioNtech zur Auswahl – Landrat Achim Hallerbach: „Schützen Sie sich und andere“

Die Impfkampagne ist das entscheidende Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die festen Impfzentren (IZ) haben dabei jedoch ihren Zweck erfüllt. Sie sollten in Zeiten knapper Impfstoffmengen die Verteilung so sichern, dass die besonders gefährdeten Gruppen zunächst an die Reihe kommen. Nunmehr steht genug Impfstoff für alle zur Verfügung. Im IZ gibt es daher zwar noch offene Angebote, vorrangig werden dort jedoch Zweitimpfungen vorgenommen. Stattdessen werden immer mehr zugehende Angebote entwickelt. Zahlreiche Sonderimpfaktionen sind im Kreis Neuwied bereits gelaufen, ab Montag rollen nun auch Impfbusse durch das Land. Sie halten auf Supermarktparkplätzen und haben sowohl Johnson & Johnson als auch BioNtech an Bord. Sie müssen nur hingehen und ihren Personalausweis zeigen. Dann erhalten sie von Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes ihre Schutzimpfung mit dem von ihnen ausgewählten Impfstoff.

„Wir begrüßen dieses unbürokratische, einfache Angebot sehr und können nur an alle Unentschlossenen appellieren, sich impfen zu lassen. Es ist jetzt ganz problemlos möglich, und sie schützen damit sowohl sich als auch andere“, betont Landrat Achim Hallerbach, der gleichzeitig unterstreicht, dass die in der RU zugelassenen Impfstoffe eine sehr hohe Wirksamkeit bieten – sowohl vor einer Infektion mit dem Corona-Virus, als auch, im Fall einer Ansteckung, vor einem schweren Verlauf.

Hier die bislang feststehenden Impfbus-Termine für den Kreis Neuwied: