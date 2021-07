Veröffentlicht am 29. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK – Ortsverband Altenkirchen veranstaltet Mitgliederversammlung

Der VdK Ortsverband Altenkirchen lädt seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 20 August 2021, um 18.00 Uhr in den Landgasthof „Westerwälder Hof“, Zum Galgenberg 3 in 57612 Helmenzen ein.

Tagesordnung:

Begrüßung Totenehrung Annahme der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Begrüßung und Grußworte des VdK-Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler Bericht des Vorstandes Bericht des Kassenverwalters Bericht der Kassenrevisoren Aussprache zu den Berichten Entlastung des Vorstandes Ehrung von langjährigen Mitgliedern Verschiedenes / Termine

Die Mitgliederversammlung wird unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften durchgeführt. Bitte die Mund-Nase Bedeckung mitbringen und diese bei Betreten der Gaststätte und des Versammlungsraumes bis zum zugewiesenen Sitzplatz tragen. Sollte sich die Situation durch die Corona-Vorschriften im Wesentlichen ändern, wird das mitgeteilt oder die Sitzung abgesagt.

Bitte beachten Sie: Eintritt haben alle Mitglieder und Personen die vollständig geimpft genesen oder einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Sollten zu dieser Mitgliederversammlung Anträge gestellt werden, sind diese in schriftlicher Form bis zum 13. August 2021 an den Vorstand einzureichen. Der Vorstand des VdK Ortsverband Altenkirchen