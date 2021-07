Veröffentlicht am 30. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – MINT-Aktion im TouchTomorrow-Truck am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen. Berufsorientierung mit Wow-Effekt.

Nach langem Covid-19-bedingtem Stillstand ist der TouchTomorrow-Truck erneut im Einsatz – natürlich nach wie vor unter der Beachtung der aktuellen Hygienemaßnahmen. Der beeindruckende, zweigeschossige TouchTomorrow-Truck der Dr. Hans Riegel-Stiftung machte auf dem Schulhof des Westerwald-Gymnasium vom 09. bis 15. Juli 2021 in der Kreisstadt halt. Auf Initiative der IHK Koblenz konnte, trotz des vollen Kalenders der Stiftung der 32-Tonnen-Truck für die Region Altenkirchen gewonnen werden.

Auf anschauliche und praktische Weise wird den Jugendlichen ein Einblick in die so genannten MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gewährt. Dabei kommt im Truck modernste Technik zum Einsatz. So lassen die Schüler*innen per EEG-Stirnband virtuelle Kugeln durch einen Bildschirm-Parcours flitzen. Dabei beschleunigt die Gehirnaktivität der Schüler den Pixel-Ball auf dem Monitor.

„Echt krass fand ich die Station im Truck, an der ich mit meinen Gedanken eine Kugel steuern konnte. Das war eine unglaubliche Erfahrung“ so ein Schüler der Klasse 8. Unterstützung finden die Schüler*innen zudem durch regionale Unternehmen, die mit Ihren Auszubildenden besonders für die Möglichkeiten und Chancen der dualen Berufsausbildung im Bereich MINT Werben. So stellt beispielsweise das Unternehmen ATM Qness GmbH aus Mammelzen das Thema „Menschliche Maschinen“ vor und JagoTech Paper GmbH aus Almersbach informiert über Kunststoffe, nachwachsende Rohstoffe und Polybutylensuccinat.

Weitere Unternehmen aus dem Umkreis von Altenkirchen sind TREIF Maschinenbau GmbH aus Oberlahr, SCHUMACHER GmbH aus Eichelhardt, WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG aus Altenkirchen. Auch sie beteiligen sich an einem der Tage an dieser Aktion und stehen mit interessanten Themen Frage und Antwort. Ein Austausch mit „echten“ Auszubildenden der verschiedensten MINT-Berufen, wie etwa der Papiertechnologe*in rundet das Angebot der Schüler*innen ab.

„Wir gehen mit dem Truck wieder ein Stück in Normalität“ so Kristina Kutting, IHK Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied. Um sich einen Eindruck der einwöchigen Aktion zu machen, trafen sich zum Auftakt eine Riege von Persönlichkeiten aus Politik, Schule, und Wirtschaft. So konnte Schulleiter Heiko Schnare unteranderem Prof. Ingeborg Henzler, Vorstandsmitglied der Dr. Hans Riegel-Stiftung und Uwe Slosinski, Teamleiter der MINT-Coaches vor Ort begrüßen und Ihnen für Ihr Engagement und der Unterstützung in der Berufsorientierung danken. Fotos: IHK Koblenz