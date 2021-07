Veröffentlicht am 29. Juli 2021 von wwa

NEITERSEN – Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Neitersen

Mittwochmorgen, 28. Juli 2021, kam es zwischen 02.00 und 07.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Ford. Das Fahrzeug war in einem Hof in der Straße Zum Lenzbach in Neitersen abgestellt. Die unbekannten Täter gelangten in den Innenraum des verschlossenen Pkws und entwendeten neben Kleidung auch verschiedene Werkzeuge und einen Schlagbohrschrauber. Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei