Veröffentlicht am 30. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Neue Hochbeete stehen in der südöstlichen Innenstadt

Im Rheintalweg wird es Schritt für Schritt bunter und grüner. Das Viertel soll sich durch mehr Biodiversität auszeichnen. Entsprechende Schritte haben Stadtbauamt und Servicebetriebe Neuwied mit Neuanpflanzungen gemacht, doch auch die Anwohnerinnen und Anwohner selbst sind aktiv und setzen sich für eine Verschönerung des Stadtteils ein. So haben nun auf der Grünfläche gegenüber des Stadtteiltreffs am Rheintalweg 14 einige ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Hochbeete gebaut und diese liebevoll bepflanzt – mit Blumen und Stauden, die sich durch Insektenfreundlichkeit auszeichnen. Die benachbarte Moschee unterstützt die Ehrenamtlichen bei der Bewässerung. Die Aktion soll ausgebaut werden, weitere Hochbeete sind bereits in Planung. „Wir sind glücklich darüber, dass wir einen Beitrag zum Umwelt- und Insektenschutz leisten können“, sagt Johanna Böbel vom Stadtteilbüro und erinnert daran, dass bereits im vergangenen Jahr ehrenamtlich Engagierte ein Insektenhotel für die Goethe-Anlagen gebaut haben.

Weitere Aktive sind jederzeit gern gesehen. Wer sich in der südöstlichen Innenstadt engagieren und eigene Ideen einbringen möchte, ist willkommen. Infos zu weiteren Projekten und zum ehrenamtlichen Engagement gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, E-Mail, stadtteilbuero@neuwied.de, Telefon 02631 863 070.