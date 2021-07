NEUWIED – Die Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände bietet zusätzliche Angebote

Veröffentlicht am 30. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Die Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände hat es sich zur Aufgabe gemacht neben den Aktivitäten der einzelnen Ortsverbände zusätzliche Angebote für die Mitglieder und Freunde des VdK zu organisieren. Durch die Corona-Pandemie kamen die Aktivitäten sehr zum Leidwesen aller Beteiligten zum Erliegen. Nun haben sich die Ortsverbände allerdings entschlossen, erstmalig wieder eine größere Veranstaltung zu organisieren.

Wie AG-Vorsitzender Rüdiger Hof mitteilt, wird am Samstag, den 07. August auf dem Gelände der Vereinigung Heddesdorfer Bürger an der Bimsstraße das nun schon dritte Sommerfest für die VdK-Mitglieder in der Stadt Neuwied stattfinden. Auch unter den aktuellen Hygienevorgaben ist eine Feier möglich und das wollen die Aktiven des Sozialverbandes nutzen. Beginn des Festes ist um 16.00 Uhr, ab 17.00 Uhr gibt es Steaks und Würstchen vom Grill sowie leckere Salate. Für beschwingte musikalische Unterhaltung mit Musik für jung und alt sorgt der bekannte Discjockey Harry (Harry Menzenbach).

Wegen der Hygieneregeln und der Kontaktverfolgung wird um Anmeldung der Mitglieder bei ihrem zuständigen Ortsverband gebeten, erklärt als Beauftragter für diesen Bereich der Neuwieder Ortsverbandsvorsitzende Norbert Faltin.

Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer hat der VdK wie auch in den vergangenen Jahren einen Fahrdienst organisiert. Hier ist auf jeden Fall eine entsprechende Voranmeldung beim jeweiligen Ortsverband zwingend notwendig, wie der Heddesdorfer Vorsitzende Sven Lefkowitz für die Organisatoren ausführt.