NEUWIED – Herausragende Filme im „MINSKI“ – Mittwochskino zeigt Biographien von Mensch und Tier

Nachdem am 30. Juni 2021 das MINSKI im Schauburg-Kino Neuwied nach dem langen Lockdown wieder gestartet ist, warten auch im August wieder interessante und sehenswerte Filme auf die Gäste. Es gilt für den Besuch der Filmvorstellung die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung. Die Filmvorführungen des Mittwochskinos im Schauburg Kino, Heddesdorfer Straße 84, beginnen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet für die Loge 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, Sperrsitz 6 Euro und ermäßigt 3 Euro.

Am 4. August ist mit „Fragen Sie Dr. Ruth“ ein beeindruckendes Portrait der weltweit bekannten Sexualtherapeutin, Holocaust-Überlebenden und jüdischen Widerstandskämpferin Dr. Ruth Westheimer zu sehen, die sich seit über 40 Jahren für Toleranz und Offenheit einsetzt.

Am 11. August folgt mit „Der göttliche Andere“ eine komische, romantische und sehr unterhaltsame französische Komödie. Ein zynischer und atheistischer Reporter, der zur Berichterstattung über die Papstwahl nach Rom beordert wird, verliebt sich ausgerechnet in eine angehende Novizin. Er versucht, ihr näher zu kommen, doch absurde Begebenheiten verhindern dies, sodass er zu der Überzeugung gelangt, nur Gott selbst könne dahinterstecke.

Der außergewöhnliche Film „Ein verborgenes Leben“ wird am 18. August gespielt. Terence Malick schildert darin das Leben und Schicksal des österreichischen Bauern Franz Jagerstätter, der in Hitlers Krieg keinen Sinn sieht und sich dem Dienst verweigert. Dem Regisseur gelingt mit diesem beeindruckenden und ausgezeichneten Film ein bewegendes Bekenntnis zu einer Ethik des Widerstands und des reinen Gewissens.

In „Space Dogs“, einem sehr unterhaltsamen Dokumentarfilm über Laika, die erste Hündin im Weltall, und deren Nachfahren, wird ein Teil der Geschichte der russischen Raumfahrt mit dem Leben zweier Straßenhunde in Moskau verwoben. Ein ungewöhnlicher Blick auf das Verhältnis von Menschen und Tieren. Dieser Film wird am 25. August gezeigt.