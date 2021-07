Veröffentlicht am 28. Juli 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier Neuinfektionen seit Montag – Inzidenz bei 5,4

Seit Montag gibt es vier weitere Corona-Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen. Deren Gesamtzahl seit Pandemiebeginn liegt damit bei 4.950. Als genesen gelten 4.831 Menschen, kreisweit sind aktuell 18 Personen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, eine Person ist in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 5,4. Der Landeswert steigt gemäß LUA auf 17,8. Nach Altersgruppen weist das LUA für den Kreis die Inzidenzen wie folgt aus: bis zum Alter von 19 Jahren: 4,2; 20 bis 59 Jahre: 9,1

ab 60 Jahre: 0,0

Landesimpfdokumentation legt neue Zahlen vor:

Auch in dieser Woche hat die Impfdokumentation des Landes Rheinland-Pfalz wieder eine Auswertung des kompletten Impfgeschehens für die Landkreise vorgelegt. Demnach wurden zum Stichtag 26. Juli im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen insgesamt 59.472 Impfungen durchgeführt. 31.937 Personen erhielten bis zu diesem Stichtag ihre Erstimpfung, 27.535 beide Impfungen. Die per 26. Juli getätigten Impfungen bei Haus- und Fachärzten gibt die Impfdokumentation mit 32.133 Erst- und 32.614 Zweitimpfungen an. Für Senioren- und Pflegeheime, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und andere Einrichtungen kommt man auf eine Summe von 5.139 Erst- und 4.455 Zweitimpfungen.

Insgesamt ermittelt die Landesimpfdokumentation für den Kreis Altenkirchen eine Quote von 63,6 Prozent bei den Erstimpfungen und 59,32 Prozent bei den Zweitimpfungen, wobei sie hier ausschließlich den Bevölkerungsanteil im Alter ab 18 Jahren betrachtet. Landesweit liegen diese Werte demnach bei 66,98 bzw. 57,17 Prozent. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Impfungen durch Betriebsärzte derzeit nicht komplett verzeichnet sind.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.950

Veränderung zum 26. Juli: +4

Aktuell Infizierte: 18

Geheilte: 4.831

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 1

7-Tage-Inzidenz: 5,4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.463/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 999

Daaden-Herdorf: 560

Hamm: 568/+3

Kirchen: 725

Wissen: 635