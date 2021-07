Veröffentlicht am 28. Juli 2021 von wwa

KATZWINKEL – Kennzeichendiebstahl in Katzwinkel

Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend, 26. Juli 2021, in der Zeit zwischen 19:00 und 21:15 Uhr, an dem in Katzwinkel, in der Barbarastraße geparkten VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen AK-WE580. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei