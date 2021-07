Veröffentlicht am 28. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Erster Teil von Sommertour brachte viele Einblicke – Landtagsabgeordneter Dr. Matthias Reuber besuchte Gemeinden in seinem Wahlkreis

Der heimische Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber zieht ein positives Fazit des ersten Teils seiner Sommertour. „Ich habe bisher die Orte Fensdorf, Fürthen, Pleckhausen und Michelbach besucht“, sagt der 28jährige und freut sich über die Offenheit, mit denen ihm die Bürgermeister und die Menschen vor Ort begegnet sind. „Wir sind gemeinsam durch die Orte gegangen und ich habe sehr viele Eindrücke von der Attraktivität unserer Gemeinden erhalten“. Reuber lobt das Engagement der ehrenamtlichen Politiker, „die auch in schwieriger finanzieller Lage alles Mögliche tun, um ihre Gemeinden zukunftsfähig zu gestalten“. Gleichzeitig sieht er gerade hier den Ansatzpunkt, den er nach Mainz mitnehmen will. „Es ist die originäre Aufgabe des Landes, dafür zu sorgen, dass die finanzielle Ausstattung es ermöglicht, gute und sinnvolle Projekte zu realisieren und letztendlich damit auch die Attraktivität der Gemeinden zu sichern“. Der Landtagsabgeordnete spricht damit insbesondere den Straßenbau und die Verbesserung der Infrastruktur an, aber auch andere Maßnahmen wie den Erhalt von Gemeindehäusern und anderen „für die Gemeinschaft wichtigen Einrichtungen“. Er sieht hier die größten Herausforderungen für die nähere Zukunft. „Diese Besuche haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, mit den Entscheidungsträgern vor Ort in engem Kontakt zu stehen. Die vor uns liegenden Aufgaben werden wir nur gemeinsam bewältigen; ich weiß, dass die Kommunalpolitiker vor Ort das Ihre tun, und ich werde ihre Ideen und Anregungen mit nach Mainz nehmen.“