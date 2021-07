Veröffentlicht am 28. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Was ist Hate-Speech und was wollen Hater erreichen? – Online-Vortrag der Kreisvolkshochschule

Am Dienstag, 3. August, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen einen Online-Vortrag zum Thema „Hate Speech und Fake News“ an. Was ist Hate Speech und was wollen Hater erreichen? Wie kann man damit umgehen und wie erkennt man eigentlich Fake News? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich der Vortrag „Digitale Zivilcourage“. Dabei werden Argumentations- und Handlungsmöglichkeiten im Internet aufgezeigt. Ziel ist es, sich selbstbestimmt und couragiert im Internet und den entsprechenden Medienangeboten orientieren, bewegen und interagieren zu können. Der kostenfreie Vortrag unter Leitung von Frank Temme vom Institut für Medien und Pädagogik e.V. findet in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt. Wer sich anmeldet, erhält einen externen Zoom-Link, um sich unkompliziert in den Vortrag „einzulinken“. Voraussetzung ist neben einer stabilen Internetverbindung ein Rechner mit Kamera und Mikrofon. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).