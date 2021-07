Veröffentlicht am 28. Juli 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung Neuwied organisiert weitere Helferbusse – Mittwoch, Donnerstag und Freitag Fahrten nach Ahrweiler – Landrat Achim Hallerbach appelliert an die Helfer, auch sich selbst zu schützen

Die Neuwieder Kreisverwaltung organisiert weitere Helferbusse nach Ahrweiler. Nachdem am Freitag und Samstag bereits Shuttle aus Neuwied ins Krisengebiet gefahren sind, dann aber am Sonntag eine geplante Tour wegen des Verkehrschaos und einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste, stehen nun die nächsten drei Termine fest: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 28. bis 30. Juli, fährt jeweils ein Bus vom Neuwieder Bahnhof nach Ahrweiler. In Absprache mit den mittlerweile erfahrenen Organisatoren des „Helfer-Shuttles Arhtal“ werden die Freiwilligen am Parkplatz des Museums Römervilla abgesetzt und müssen von dort circa 800 Meter zum Marktplatz von Ahrweiler gehen. Hier gibt es einen eingerichteten Info-Point, an dem die örtlichen Organisatoren sie in Empfang nehmen und zuteilen.

Die Busse fahren jeweils um 9 Uhr am Bahnhof ab und um 18 Uhr von der Römervilla zurück. Das Angebot ist selbstverständlich für die Helfer kostenlos, aufgrund des begrenzten Platzkontingents ist aber eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an: helferbus@kreis-neuwied.de

„Bitte nutzen Sie das Angebot und fahren nicht mit ihrem Privatwagen ins Krisengebiet“, appelliert Landrat Achim Hallerbach. Er dankt allen Freiwilligen, rät ihnen aber auch dringend zum Eigenschutz, da Müll, Schlamm und Wasser belastet sein können. Die Helfer sollten hohe, geschlossene Schuhe, möglichst Gummistiefel, sowie Handschuhe und lange Hosen tragen. Auch Einmal-Handschuhe unter den Arbeitshandschuhen sind sinnvoll. Masken sollten während der Busfahrt getragen werden und können aber auch beim Arbeitseinsatz gegen aufgewirbelten Staub helfen. Impfungen gegen Tetanus und Hepatitis A und B sind sehr empfohlen.

Sinnvoll mitzubringen ist darüber hinaus:

Desinfektionsmittel

Wechselkleidung und -schuhe

eine Rolle Toilettenpapier

Hygienetücher

Eimer

Schaufel

Gummistiefel

Handschuhe

Handtuch

Stirnlampe und Taschenlampe

Powerbank

eine Rolle Müllbeutel

Essen und Trinken