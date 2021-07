Veröffentlicht am 27. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Guck mal Figurentheater spielt „Der Löwe und die Maus“ in Altenkirchen – Puppentheater für Kinder ab drei Jahren

Die kleine neugierige Maus ging auf eine Entdeckungsreise durch die Wildnis. Dabei geriet sie in die Fänge des Löwen. „Friß mich nicht, vielleicht kann ich dir einmal das Leben retten“ sagte die kleine Maus zum König der Tiere, dem Löwen. Da brüllte der Löwe vor lachen und ließ die Maus frei.

Eines Tages verfing sich der Löwe bei der Jagd in einem Seil. Er war gefangen und wehrlos, er schrie und zerrte aber der Strick zog sich immer weiter zu. Die Maus spitzte ganz in der Nähe die Ohren und hörte sein Geschrei. Sie erinnerte sich an ihr Versprechen – nun konnte sie es tatsächlich einlösen, aber wie? …

Mit Klängen und Rhytmus wird eine lebendige Wildnis auf die Bühne gezaubert. Puppen in offener Spielweise führen durch das Stück. Ein Stück über Stärken und Schwächen von Löwe und Maus. Eine moderne Betrachtung der alten Fabel nach Äsop.

Sonntag, 01. August 2021, Beginn: 15 Uhr; Einlass: 14 Uhr, Eintritt: 5€ / Person, Open Air Sommer Glockenspitze Altenkirchen im Zirkuszelt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto 06: