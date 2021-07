Veröffentlicht am 27. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Urlaub in Neuwied erleben – Sehen, hören, spüren: Deichstadturlaub erweitert den Horizont

Das vielfältige Urlaubsprogramm des Stadtmarketings und seiner Kooperationspartner geht weiter: Im August locken musikalische Picknicks, künstlerische Workshops und aktive Outdoor-Erlebnisse nach Neuwied. Einheimische und Gäste erleben die Stadt aus einer neuen Perspektive beim „Deichstadturlaub 2021“.

Größen der lokalen Musikszene laden ein zum „Meet & Greet“ vor ihren jeweiligen Picknickkonzerten im Rahmen des „Sommer am Rhein“ vom 2. bis 8. August. Den Anfang macht „D. King’s Club Band“ am Montag, es folgen „Corzilius, Dames & Hoff“, „The Beat!radicals“, „Rody Reyes & Havanna con Klasse“, „Musikmoment“, „BluesAffair“ und schließlich am Sonntag „Ohne Filter“. Jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn haben Fans gegen einen kleinen Aufpreis die Möglichkeit, mit den Musikern ins Gespräch zu kommen.

Was sind „Neophyten“? Diese vom Menschen aus anderen Gebieten eingeführten Pflanzen, die sich ins Ökosystem am Silbersee integriert haben, werden am 7. August mit Dr. Lutz Neitzert gesucht, gefunden – und teilweise sogar gegessen. Geschmackvoll wird es auch am 10. August bei der Wanderung über den Streuobstwiesen-Lehrpfad, der am Schützenplatz Leutesdorf startet. Ebenfalls in Leutesdorf ist am 3. September Anpacken gefragt: Das Weingut Sturm aus Leutesdorf lädt ein, „Winzer für einen Tag“ zu sein.

„Neue Leidenschaften entdecken“ – unter diesem Titel gibt es im August mehrere Schnupperkurse. Am 8. August heißt es Golfen beim Golfclub Rhein-Wied und am 9. sowie 16. August ist Nordic Walking im angesagt. Ein zweistündiger Mal- und Zeichenkurs mit ruhigem Spaziergang für Anfänger und Geübte wird am 12. August im Schlosspark Neuwied angeboten. Am 18. August erkunden (Groß-)Eltern mit ihren (Enkel-)Kindern, wie vielseitig und bunt Kunst sein kann. Der Workshop „Malen und Erleben“ dauert etwa eineinhalb Stunden.

Anmeldung und Ticketkauf bis eine Woche vor der Veranstaltung über die Tourist-Information Neuwied unter 02631 / 802-5555 oder tourist-information@neuwied.de. Alle Termine und Details zum „Deichstadturlaub 2021“ sind aufgelistet unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html.