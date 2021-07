Veröffentlicht am 27. Juli 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an Pkw auf einem Parkplatz in Linz

Montag, 19. Juli 2021, wurde auf dem Parkplatz Im Rosengarten in Linz ein geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte Täter fügten dem Fahrzeug vorsätzlich mehrere Kratzer zu. Die Sachbeschädigung wurde erst jetzt bei der Polizeiinspektion in Linz angezeigt. Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei