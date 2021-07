Veröffentlicht am 27. Juli 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Impf-Fahrten werden eingestellt: kein Bedarf mehr

Das Angebot der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), Menschen ohne Fahrgelegenheit zum Impftermin zu bringen, wird eingestellt. Die Senioren, für die das Angebot gedacht war, sind nun durchgeimpft, und seit Langem ist keine Anfrage mehr gekommen. Der Kleinbus der DLRG, der für die Fahrten benutzt wurde, wird zudem zeitweise bei der Hochwasserhilfe gebraucht.

Die Bilanz der Impf-Fahrten: 35 Fahrten wurden unternommen, die erste am 19. Februar, die meisten im März und April. Teilweise steuerte der ehrenamtliche Fahrer Friedhelm Loyek das Impfzentrum in Wissen zwei- oder dreimal am Tag an, teilweise hatte er auch Ehepaare oder Nachbarn an Bord.

Die Stimmung im DLRG-Bus war dabei immer gut, die Fahrgäste waren dankbar für die Gelegenheit, sich zu Hause abholen und zum Impfen bringen zu lassen. Nur einmal gab es eine kleine Panne, als eine Dame schlicht vergaß, dass der Fahrservice vor dem Impfzentrum auf sie wartete und mit anderen Leuten nach Hause fuhr.

Dankbar ist auch die Verbandsgemeinde: Nämlich Friedhelm Loyek, dass er sich auf dieses Vorhaben eingelassen hat, für das es keine regelmäßigen Einsatzzeiten und -orte gab, und der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg), dass sie ihr Fahrzeug zur Verfügung stellte.

Gedacht waren die Fahrten für Senioren der Impfpriorität 1, die keine andere Gelegenheit hatten, zum Impfzentrum zu gelangen. Deshalb gilt ein Dank auch der Bevölkerung der Verbandsgemeinde: Alle, die den Impfbus buchen wollten, gehörten zu Berechtigten; es wurde kein Versuch unternommen, sich das kostenlose „Verbandsgemeinde-Taxi“ zu erschleichen.

Foto: Friedhelm Loyek hat bei 35 Impf-Fahrten den DLRG-Bus ehrenamtlich gesteuert. Foto: VG Hamm (Sieg)