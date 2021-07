Veröffentlicht am 26. Juli 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Lagerhalle in Flammersfeld

Vom 22. auf 23. Juli 2021 kam es in der Straße „Kornbitze“ im Gewerbegebiet Flammersfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang im Bereich des Haupttores und entwendeten zwei Krafträder und eine Helmbrille aus dem Gebäude. Eines der Krafträder wurde in einem Waldgebiet gefunden. Quelle: Polizei