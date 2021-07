Veröffentlicht am 26. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Benefizkonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen

Das macht der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen niemand so schnell nach: ein Konzert innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine stellen. Gebraucht hat es nur wenige Tage und man trat auf dem Vorplatz der katholischen Pfarrkirche Wissen zu einer Aufführung zugunsten der Flutopfer an der Ahr und in der Eifel zusammen. Aus dem Katastrophengebiet zurückgekehrte Feuerwehrleute hatten von Zuständen berichtet, deren Dramatik sich niemand entziehen konnte.

Kapellmeister Christoph Becker und Vorsitzende Alexandra Reifenrath ließ dies keine Ruhe. So kam es zu dem denkwürdigen Spendenkonzert direkt nach der letzten hl. Messe am Sonntagmittag. In Wissen hatte sich schnell herumgesprochen was sich auf dem Kirchplatz abspielen sollte und so fanden sich mehrere Hundert Besucher ein. Eine unübersehbare Spendenbox lud dazu ein, seinen Obolus für die Flutopfer zu entrichten, wovon man auch fleißig Gebrauch machte. Neben der Stadt- und Feuerwehrkapelle mit ihrem Jugendorchester kam auch Solosängerin Daniela Burbach zu ihrem Recht, nämlich mit schönen Klängen etwas für die Opfer der Katastrophe zu tun. Langanhaltender Beifall bewies, die Musiker hatten den richtigen Ton gefunden. (bt) Fotos: Bernhard Theis