Veröffentlicht am 25. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Fit und vital mit Qigong und Tai-Chi – Schnupperkurse mit anschließendem Frühstück

Am Samstag, 31. Juli, starten Tai-Chi-Interessierte gestärkt und gleichzeitig entspannt in den Tag: Ab 9 Uhr wird im Schlosspark auf Höhe des Biergartens das meditative „Schattenboxen“ geübt. Nach dem Schnupperkurs geht es zum Frühstück im Café Wolke 7 in die Neuwieder Innenstadt. Es sind Block und Stift mitzubringen.

Qigong wird traditionell bei der Vorbeugung und Behandlung von Verspannungen sowie in der Gesundheitspflege verwendet. Die sanften Bewegungen lassen Praktizierende fit und vital in den Tag starten. Am Mittwoch, 4. August, darf im Carmen-Sylva-Garten um 8 Uhr eine Stunde lang die Praxis des Qigong ausprobiert werden. Danach geht es zum benachbarten food-Hotel, welches mit einem reichlich gedeckten Frühstücksbuffet auf die maximal zehn Qigong-Neulinge wartet. Treffpunkt der etwa dreistündigen Veranstaltung ist der Carmen-Sylva-Garten.

Anmeldung und Ticketkauf (25 Euro pro Person) über die Tourist-Information Neuwied unter 02631 802-5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de. Alle Erlebnisangebote des „Deichstadt-Urlaub“ 2021 finden Urlaubsreife unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html. Der hier abrufbare Kalender wird laufend um neue Termine erweitert und kann abonniert werden. Das Programmheft „Deichstadt-Urlaub“ liegt aus in der Tourist Information der Stadt Neuwied.