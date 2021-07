Veröffentlicht am 24. Juli 2021 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ferienspaß der VG Altenkirchen-Flammersfeld hat begonnen – Fotorückblick Ferienspaß 1987

Mit Wochenbeginn startete der 14tägige Ferienspaß der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der 1982 als erster Ferienspaß im Kreis Altenkirchen, in der VG Flammersfeld begann. Beim Ferienspaß gibt es immer vielfältige Aktionen ortsansässiger Vereine, Sport- & Spielmöglichkeiten sowie Erlebnisse in der Natur. Trotz pandemiebedingtem kleinerem Rahmen, hatten zwanzig Kinder aus der Verbandsgemeinde die Möglichkeit viel Spannendes in dieser Woche, die von der Jugendpflegerin Waltraud Franzen organisiert wurde, zu erleben.

Gestartet wurde am Montag mit einem Inliner-Kurs, bei dem nach einer Einführung durch Jojo Burgard und Sara von JOJO-Tours zuerst das Bremsen und Fallen geübt wurde. Im Laufe der Veranstaltung gab es die Möglichkeit verschiedene Spiele mit der ganzen Gruppe auszuprobieren. Mit viel Freude flitzten die Kinder bei Fangenspielen über den Platz und setzten gekonnt die zuvor gelernten Techniken beim Inliner-Hockey ein.

Am Dienstag ging es auf dem schönen Minigolfplatz in Flammersfeld, der liebevoll von Hans-Gerd Dewitz in den letzten Jahren wiederaufgebaut wurde und seitdem gepflegt und gehegt wird, weiter. Für den 40. Ferienspaß konnte Elke Lemacher für die Betreuung auf dem Minigolfplatz gewonnen werden. Sie hat schon 1982 den Ferienspaß mitgeplant und bei ihm mitgearbeitet. Die Kinder hatten viel Spaß, ihre Geschicklichkeit zu erproben, wenn es auch manchmal schwer viel, den Ball ausrollen zu lassen, ohne ihn mit der Hand zu stoppen. Im Anschluss wurde der angrenzende Spielplatz erobert.

Mittwoch ging der Spaß bei der freiwilligen Feuerwehr Flammersfeld weiter. Dort gab es viel Wissenswertes zu erfahren. Mit Spannung lauschten die Kinder den Ausführungen der „Feuerwehrmänner“ und „Feuerwehrfrauen“. Nach verschiedenen Spielen rund um das Thema Feuerwehr durften alle mit der Wasserspritze „Flaschen umschießen“. Die Treffsicherheit war sehr unterschiedlich, der Spaß dabei aber bei allen Kindern gleich groß!

Am Donnerstag wurde es richtig spannend: Mit der Jugendpflegerin Waltraud Franzen und der Schulsozialarbeiterin Melanie Kaul ging es zum Klettern auf den Hölderstein. Auch dort gab es zuerst eine Einführung in die Sicherheitstechniken, bevor es zu dann in die Höhe ging. Einige Kinder hatten tüchtig Respekt vor dem Aufstieg, andere erwiesen sich als Profis. Alle achteten gut aufeinander. Oben angekommen waren sie stolz darauf, den Hölderstein bezwungen zu haben.

Am Nachmittag wurde in der Schulküche der IGS Horhausen, gemeinsam mit den Flammersfelder Landfrauen, reichhaltiges Essen zubereitet. Bei dem angebotenen Kochkurs „Kinder lernen Kochen“ erwiesen sich einige der Kinder als richtige Kochprofis. Insgesamt war es eine Supertruppe, die von den Anleiterinnen sehr gelobt wurden. Das entstandene Essen wurde mit gutem Appetit verspeist.

Am letzten Tag der ereignisreichen Woche ging es zum „Naturerlebnispfad Dürrholz“, wo eine abwechslungsreiche Führung wartete. (Waltraud Franzen) Fotos: VG AKFF – Fotos. Archiv wwa – Ferienspaß 1987