Veröffentlicht am 23. Juli 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 19 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuwied – RKI Inzidenzwert ist bei 12,0

Die Sequenzierungen der Positivfälle im Kreis Neuwied sind noch nicht abgeschlossen. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes sieht es so aus, dass sich die höhere Ansteckungsrate der Delta-Variante deutlich bemerkbar macht. Aus diesem Grund appelliert Landrat Achim Hallerbach noch einmal eindringlich an alle bislang ungeimpften Menschen, sich schützen zu lassen. „Die dringende Notwendigkeit wird immer deutlicher. Ich befürchte, dass wir sonst in einen heißen Herbst rutschen“, sagt er und betont, dass Impfstoffknappheit jetzt kein Thema mehr ist.

So sind weitere Sonderimpfaktionen, zum Beispiel in Puderbach, Dierdorf, Asbach und Bad Hönningen, in Planungen. Auch Vereine werden angeschrieben. In Kürze zudem Impfbusse und das Impfzentrum in Oberhonnefeld bietet schon früher als zunächst geplant offenes Impfen ohne Termin an. Dafür steht der hoch wirksame mRNA-Impfstoff von Moderna zur Verfügung.

Die ersten Termine dafür sind:

Mittwoch, 28. Juli, 8-16 Uhr

Freitag, 30. Juli, 8-16 Uhr

Montag, 2. August, 15-20 Uhr

Dienstag, 3. August, 15-20 Uhr

Geimpft werden Menschen, die über 18 Jahren alt sind, sowie Jüngere, die nachweislich berufspriorisiert sind (Prio 1&2, z.B. Pflegeschüler).

Zum Termin bitte den Personalausweis und, falls vorhanden, dem Impfpass mitbringen. Beim offenen Impfen ohne Termin werden ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt!