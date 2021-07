Veröffentlicht am 23. Juli 2021 von wwa

WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach kommt zusammen

Die Jahreshauptversammlung des VfL Waldbreitbach findet am Freitag, 3. September 2021 um 18.30 Uhr, im Kolpinghaus (Brückenstraße 12) in Waldbreitbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der geplante Geräteraum, Ehrungen von Sportlerinnen und Sportlern (Erwachsene), Berichte des Vorstands sowie der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und die Kassenprüfung.

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen schriftlich bis 20. August, beim 1. Vorsitzenden Wolfgang Bernath eingegangen sein. Die Jahreshauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der Versammlung teilnehmen.

Die Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ist erforderlich. Zu den Maßnahmen zählt, dass Personen mit Krankheitssymptomen nicht an der Versammlung teilnehmen können. Es besteht eine Maskenpflicht; am Sitzplatz kann die Mund-Nase-Maske abgenommen werden. Die Mitglieder werden gebeten, sich bis zum 27. August mit ihren Kontaktdaten und der Information, ob sie geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, anzumelden per E-Mail an vorstand@vfl-waldbreitbach.de. Ein Nachweis ist mitzubringen. An die Mail-Adresse sind auch Ergänzungen zur Tagesordnung zu richten.