Veröffentlicht am 22. Juli 2021 von wwa

MAINZ – BARMER schaltet Hotline zu Corona-Schutzimpfung – Fundierte Informationen zu Nutzen und Risiken

Eine Hotline der BARMER beantwortet ab sofort Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung. Die Hotline steht allen Menschen in Rheinland-Pfalz offen. Sie soll dazu beitragen, die weit verbreiteten Unklarheiten rund um die Immunisierung auszuräumen. „Corona und die Schutzimpfung lösen bei vielen Menschen Fragen aus. Oft ist unklar, wann die Schutzwirkung der verschiedenen Impfstoffe eintritt und wie hoch diese ist. Aber auch die Risiken und Nebenwirkungen der Impfung machen so manchem zu schaffen. Diese und weitere Fragen beantworten wir entsprechend des aktuellen Stands der Wissenschaft“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Hotline mit medizinisch geschultem Personal sei rund um die Uhr erreichbar und auch für nicht bei der BARMER Versicherte kostenlos.

Aufklärungsbedarf zum Thema Corona ungebrochen hoch

Mit ihrer neuen Hotline setze die BARMER ihre vor über einem Jahr begonnene Aufklärungsarbeit zum Thema „Corona“ fort. Bereits im Januar 2020 sei eine erste Hotline geschaltet worden. Fast 57.600 Anruferinnen und Anrufer hätten diese genutzt. Davon allein rund 24.400 in diesem Jahr. „Der Bedarf an Informationen über die Corona-Pandemie spielt in der Beratung durch unseren Teledoktor nach wie vor eine große Rolle. Daran dürfte sich auch in nächster Zeit nichts ändern“, sagt Kleis.