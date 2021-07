Veröffentlicht am 21. Juli 2021 von wwa

REGION – Beim Wandern Wichtiges über Wein erfahren – Tour über Rheinsteig endet in Winzerbetrieb Leutesdorf

Wandern und Wein: Die unter diesem Motto stehende Führung der Tourist-Information Neuwied am Samstag, 31. Juli, 15 Uhr, ist nun, da auch in der Deichstadt wieder Wein produziert wird, von besonderem Interesse. Zudem steht nicht nur das Gehen, sondern auch das Genießen im Mittelpunkt dieser Tour.

Der Wanderführer leitet die Teilnehmenden vom Stadtteil Feldkirchen rund vier Kilometer über den Rheinsteig in den beliebten Weinort Leutesdorf, wo die Stadt Neuwied in einer Steillage einige Rebstöcke besitzt. Während der Wanderung durch ehemalige und aktuell bewirtschaftete Weinberge eröffnen sich den Wanderern, die sinnvoller Weise festes Schuhwerk tragen, herrliche Panoramablicke ins Mittelrheintal. Zum Abschluss kehren sie in ein Leutesdorfer Weingut ein, wo sie aus erster Hand bei einer sechs Geschmacksrichtungen umfassenden Weinprobe und einem Winzer-Imbiss viel über die Region und vor allem über den Weinbau erfahren.

Für diese insgesamt rund fünfstündige Wanderung muss man im Vorfeld Tickets bei der Neuwieder Tourist-Information kaufen, Telefon 02631 802 5555, E-Mail: tourist-information@neuwied.de. Die Kosten betragen 27 Euro pro Person; Wanderung, Weinprobe und Winzerimbiss inklusive. Anmeldeschluss ist der 28. Juli. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zehn Personen. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Kirmesplatz an der Feldkircher Straße in Feldkirchen. Ein Überblick über alle Führungen steht im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html