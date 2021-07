Veröffentlicht am 20. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Reinhold Beckmann der Singer/Songwriter mit Herzblut zu Gast auf dem Open Air Sommer in Altenkirchen

Was an ihm am meisten verblüfft, ist die Selbstverständlichkeit des musikalischen Auftretens. Jetzt präsentiert er sein drittes Album “Haltbar bis Ende” – und eine Song-Kollektion, die immer wieder überrascht. Dazwischen zeigt sich Beckmann, der Musiker, auch als charmanter Unterhalter, plaudert locker aus der Hüfte und sorgt dafür, dass alle eine gute Zeit haben.

Reinhold Beckmann punktet mit tief verwurzelter Musikalität, er kann Herz wie feine Ironie, und weiß nicht zuletzt um das Politische im Privaten.

Reinhold Beckmann ist Singer/Songwriter, Musiker aus Leidenschaft und ein packender Geschichtenerzähler. Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, ihn auf der Bühne zu erleben, weiß, dass er abliefert, die Leute mitnimmt und einfach prächtig unterhält.

Was ist die Motivation, wieder auf Tour zu gehen? „Ich liebe es einfach, live zu spielen. Diese enge Verbindung zum Publikum genieße ich sehr. Jeder Abend hat seine eigene Dynamik. Und wenn am Ende alle stehen und mitsingen, haben wir einen guten Job gemacht.“

Freitag, 23. Juli 2021; Beginn: 20 Uhr; Einlass 18:30 Uhr; Eintritt: VVK 25 € / ABK 30€; Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen; Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto 01: